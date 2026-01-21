หุ้นพักตัวตามตลาดต่างประเทศ กังวลสหรัฐ-ยุโรปขัดแย้งหนัก

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าอาจจะเป็นการพักตัว หลังจากปรับขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้ว และภาพของการลงทุนทั่วโลกก็มีแรงกดดันจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐและยุโรป ซึ่งยังมีความขัดแย้งและการตอบโต้กลับกัน
โดยตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ก็เปิดมาปรับตัวลง ตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ที่ปรับตัวลงแรง และจะเห็นว่าเงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะทองคำ ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้วันนี้ตลาด
หุ้นอาจจะเป็นการพักตัวได้
โดยให้แนวต้าน 1,300-1,310 จุด แนวรับ 1,270-1,280 จุด