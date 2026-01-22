หุ้นปิดเช้าบวก 4.38 จุด เริ่มแผ่วหลังแรลลี่ 6 วันรวด เก็งบ่ายแกว่งผันผวนเกาะติด DELTA

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,321.94 จุด เพิ่มขึ้น 4.38 จุด (+0.33%) มูลค่าซื้อขายราว 31,453 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,327.91 จุด และต่ำสุด 1,317.03 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บลป.เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ได้แรงหนุนหลักจาก DELTA ที่ขึ้นมาร้อนแรงต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับขึ้นตามหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในต่างประเทศ ประกอบกับ ได้แรงหนุนกรณีประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่าได้จัดทำกรอบข้อตกลงกับ NATO เรื่องกรีนแลนด์แล้ว
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยเช้านี้ลดความร้อนแรงลงหลังจากปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 6 วันกว่า 80 จุด จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกระจายกลุ่ม แต่วันนี้หุ้นบวกกระจุกตัว ช่วงสั้นเริ่มชะลอความร้อนแรงลง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งผันผวนแต่ยังอิงแดนบวกได้ แนะติดตามความเคลื่อนไหว DELTA โดยให้กรอบแนวรับ 1,300-1,310 จุด และแนวต้าน 1,330-1,345 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,861.23 ล้านบาท ปิดที่ 192.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,841.66 ล้านบาท ปิดที่ 189.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
BBL มูลค่าการซื้อขาย 2,601.03 ล้านบาท ปิดที่ 160.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,329.40 ล้านบาท ปิดที่ 29.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,420.42 ล้านบาท ปิดที่ 117.50 บาท ลดลง 1.00 บาท