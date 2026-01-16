หุ้นปิดพุ่ง 14.21 จุด แรงซื้อกระจายทุกกลุ่มดักทางนโยบายรัฐบาลใหม่-ต่างชาติคัมแบ็ก

SET ปิดวันนี้ที่ 1,275.60 จุด เพิ่มขึ้น 14.21 จุด (+1.13%) มูลค่าซื้อขาย 45,773.52 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้นแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,278.55 จุด และจุดต่ำสุด 1,257.85 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 298 หลักทรัพย์ ลดลง 154 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 201 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศ จากความคาดหวัง Election Rally ตามสถิติหุ้นจะปรับตัวขึ้นก่อนเลือกตั้ง 2 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับสถิติ และจากแรงหนุนที่วานนี้ต่างชาติซื้อสุทธิกว่า 2,600 ล้านบาท โดยหุ้นที่ขึ้นมากระจายแทบทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มสื่อสาร กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มค้าปลีก โดยคาดหวังรัฐบาลใหม่จะออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไม่ได้แย่ เช่น KTC ที่ดีกว่าตลาดคาดราว 10%
ส่วนปัจจัยต่างประเทศยังไม่มีประเด็นใหม่
แนวโน้มตลาดวันจันทร์ตลาดน่าจะพักตัวหลังขึ้นมา 2 วัน แต่ยังไม่เห็นปัจจัยกดดัน พร้อมให้แนวรับ 1,265 จุด แนวต้าน 1,290 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,588.94 ล้านบาท ปิดที่ 167.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,684.88 ล้านบาท ปิดที่ 342.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,531.81 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,508.63 ล้านบาท ปิดที่ 45.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,389.42 ล้านบาท ปิดที่ 194.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท