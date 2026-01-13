หุ้นปิดเช้าลบ 5.63 จุด แรงขายกลุ่มรพ.ต่อเนื่อง DELTA-ค้าปลีกถ่วง ไร้เงา Election Rally

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,236.57 จุด ลดลง 5.63 จุด (-0.45%) มูลค่าซื้อขายราว 20,032.82 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับลงไร้ปัจจัยใหม่ ยังมีแรงขายกลุ่มโรงพยาบาลต่อเนื่องจากความกังวลระบบ Co-Payment กดดัน และมีแรงขาย DELTA ถ่วงด้วย ขณะที่ บจ.ใกล้เข้าช่วงประกาศงบ Q4/68 คาดอ่อนแอตามภาพรวมเศรษฐกิจโตไม่ถึง 1% และมองตลาดหุ้นอาจไม่เกิด Election Rally เพราะภาพการเมืองยังเดิมๆ เตือนระวังหลุดแนวรับสำคัญ 1,230 จุดเปิด Downside มากพอสมควร แนวโน้มช่วงบ่ายคาดแกว่งแดนลบ ให้แนวรับ 1,230 จุด แนวต้าน 1,240 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,236.57 จุด ลดลง 5.63 จุด (-0.45%) มูลค่าซื้อขายราว 20,032.82 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดต่ำสุด 1,235.51 จุด และสูงสุด 1,251.04 จุด
นายณรงค์ จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวลง เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่ และผลกระทบจากบริษัทประกันหันมาใช้ระบบ Co-Payment ยังกดดันกลุ่ม รพ.ต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มค้าปลีกและไฟแนนซ์ ปรับลงจากกำลังซื้อในประเทศไม่ฟื้น โดยเฉพาะ CPALL
ขณะที่เข้าใกล้ช่วงประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 4/68 ภาพรวมเศรษฐกิจดูไม่ค่อยดี โดยคาดว่า GDP ไตรมาส 4/68 จะเติบโตไม่ถึง 1% ขณะที่มีเพียง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแบงก์-ICT ที่ช่วยประคองตลาด แต่ Valuation เริ่มตึงตัวก็อาจจะช่วยไม่ได้มาก และตลาดถูกถ่วงจากหุ้น DELTA กดดัชนีลง 1-2 จุด
ส่วนการเลือกตั้ง มองว่าคงไม่ได้เข้ามาช่วยตลาดหุ้นมากนัก เพราะการเมืองยังคงภาพเดิมๆ จึงอาจไม่เกิด Election Rally ขณะที่ดัชนี SET มีแนวรับสำคัญที่ 1,230 จุด หากหลุดระดับนี้โอกาส Downside เปิดพอสมควร
แนวโน้มการลงทุนช่วงบ่ายน่าจะเหวี่ยงออกด้านข้างและเคลื่อนไหวแดนลบ พร้อมให้แนวรับที่ 1,230 จุด แนวต้านที่ 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,587.31 ล้านบาท ปิดที่ 17.60 บาท ลดลง 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,298.55 ล้านบาท ปิดที่ 160.50 บาท ลดลง 1.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,161.36 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVNAC มูลค่าการซื้อขาย 1,146.11 ล้านบาท ปิดที่ 329.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,021.79 ล้านบาท ปิดที่ 40.75 บาท ลดลง 1.00 บาท