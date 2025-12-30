หุ้นปิดสิ้นปี 68 บวก 5.64 จุดวอลุ่มบาง รับแรงซื้อกลุ่มแบงก์เก็งปันผล-ลุ้น Election Rally หลังปีใหม่

SET ปิดวันทำการสุดท้ายของปีนี้ที่ 1,259.67 จุด เพิ่มขึ้น 5.64 จุด (+0.45%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 32,547.93 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดแกว่งแคบซึมตัว-วอลุ่มบางใกล้เคียงวานนี้ ทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคก่อนเข้าสู่วันหยุดยาว แรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์โดดเด่น รวมถึง ADVANC-DELTA ธีมเลือกหุ้นปันผลถือข้ามปี แม้ช่วงปิดตลาดมีผันผวนบ้างตามการ Rebalancing SET50 และ SET100 แนวโน้มเปิดมาต้นปี 69 แกว่งโซนบวกตามสถิติ Election Rally ให้แนวรับสำคัญ 1,250 จุด ถัดไป 1,230 จุด แนวต้าน 1,280 จุด
ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,259.67 จุด เพิ่มขึ้น 5.64 จุด (+0.45%) มูลค่าซื้อขาย 32,547.93 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวกเกือบตลอดวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,260.47 จุด และต่ำสุด 1,251.35 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 291 หลักทรัพย์ ลดลง 148 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 217 หลักทรัพย์
น.ส.จิตรา อมรธรรม กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันสุดท่ายของปีแกว่งแคบซึมตัวคล้ายเมื่อวาน ปริมาณการซื้อขายเบาบางเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่แกว่งบวกสลับลบและการซื้อขายเบาบาง โดยไม่มีปัจจัยหรือตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นต่อตลาดหุ้น
บ้านเรารับแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่และเป็นหุ้นปันผล ซึ่งกลุ่มแบงก์ขึ้นมาโดดเด่นกว่ากลุ่มอื่น และ DELTA ช่วยดันดัชนี ที่เหลือเป็นหุ้นปันผล โดยเฉพาะ ADVANC อย่างไรก็ดี ช่วงใกล้ปิดตลาดดัชนีแกว่งผันผวนเล็กน้อยตามการ Rebalancing SET50 / SET100 ที่จะใช้ราคาปิดสิ้นปี
แนวโน้มตลาดหุ้นสัปดาห์แรกของปี 69 น.ส.จิตรา ระบุว่า ตามสถิติย้อนหลังช่วง 1 เดือนก่อนการเลือกตั้งตลาดหุ้นจะขึ้น Rally ราว 2-3% ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 คาดว่าเปิดตลาดปีใหม่หุ้นน่าจะอยู่ในโซนบวก Pre-Election Rally
ประกอบกับ ในเดือน ม.ค.คาดว่าจะเล่นเก็งงบปี 68 ของกลุ่มแบงก์ที่จะประกาศออกมาก่อน แม้มองว่าผลประกอบการในไตรมาส 4 อาจไม่โดดเด่นเนื่อจากมีค่าใช้จ่ายมาก และเจอผลกระทบจากการปรับลดดอกเบี้ยลงทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลง แต่ราคาหุ้น Price in ไปแล้วนักลงทุนน่าจะสนใจเรื่องเงินปันผลงวดครึ่งหลังปี 68 ซึ่งน่าจะช่วยประคองตลาดได้ พร้อมให้แนวรับสำคัญที่ 1,250 จุด ถัดไป 1,230 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1,280 จุด
ทั้งนี้ นางจิตรา ยังคาดหวังว่า ตลาดหุ้นไทยในปี 69 น่าจะพลิกกลับมาเป็นบวก หลังจากที่ติดลบมา 3 ปีซ้อน โดยปี 68 ติดลบมากกว่า 10%
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,649.24 ล้านบาท ปิดที่ 173.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,655.04 ล้านบาท ปิดที่ 139.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,610.70 ล้านบาท ปิดที่ 194.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,377.43 ล้านบาท ปิดที่ 28.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,304.68 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท