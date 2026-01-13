หุ้นปิดลบ 6.90 จุด สถาบันทิ้งหุ้นบิ๊กแคป DELTA-ค้าปลีกฉุด ลุ้นจุดวัดใจ 1,230 จุด

ดัชนี SET ปิดวันนี้ที่ 1,235.30 จุด ลดลง 6.90 จุด (-0.56%) มูลค่าซื้อขาย 37,421.21 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีพักตัวต่อ โดยทำจุดต่ำสุด 1,232.40 จุด และ จุดสูงสุด 1,251.04 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 131 หลักทรัพย์ ลดลง 326 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 201 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ซึมตัวลงต่อหลังดัชนีหลุดแนวรับสำคัญที่ 1,245 จุด จากแรงขายหุ้นใหญ่เช่นเดียวกับเมื่อวาน อาทิ กลุ่มไฟแนนซ์ กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มค้าปลีก รวมทั้ง DELTA ที่กดดันดัชนีราว 2 จุด โดยมองว่าเป็นภาพการปรับพอร์ตของนักลงทุนกลุ่มสถาบันในประเทศ เนื่องจากตลาดหุ้นภูมิภาคบางประเทศยังบวก ขณะที่กลุ่มสื่อสาร ธนาคาร และปิโตรเคมี ยังมีเม็ดเงินไหลเข้าทำให้เคลื่อนไหวในแดนบวกได้
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ติดตามแนวรับสำคัญที่ 1,230 จุดว่าจะมีแรงซื้อกลับหรือไม่ โดยคืนนี้ติดตามการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนธ.ค. ของสหรัฐ รวมทั้งติดตามการประกาศผลประกอบของกลุ่มธนาคาร ซึ่งหากผลประกอบการออกมาไม่ดี อาจเห็นตลาดซึมตัวลงต่อ โดยให้กรอบแนวรับ 1,230 จุด ถัดไป 1,200 จุด และแนวต้าน 1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 3,113.44 ล้านบาท ปิดที่ 17.60 บาท ลดลง 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,352.75 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,275.64 ล้านบาท ปิดที่ 159.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,831.19 ล้านบาท ปิดที่ 332.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,557.24 ล้านบาท ปิดที่ 41.00 บาท ลดลง 0.75 บาท