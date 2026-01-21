บลจ.อีสท์สปริง จ่ายปันผลกองหุ้นไทย “ES-EQDIV” 0.94 บาทต่อหน่วย รวมมูลค่ากว่า 43 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นไทย ภายใต้การบริหารจัดการ สำหรับผลการดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คือกองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล (ES-EQDIV) ในอัตรา 0.94 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 มกราคม 2569 คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 43,961,981.78 บาท
ทั้งนี้กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล (ES-EQDIV) ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) สำหรับพอร์ตการลงทุนมีสัดส่วนอยู่ในกลุ่มตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงานสาธารณูปโภค ,ธนาคาร ,ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงกลุ่มพาณิชย์ (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
สำหรับการจ่ายเงินปันผลต่อหน่วยลงทุนย้อนหลัง 5 ปี คือ ปี 2564 อยู่ที่ 0.25 บาทต่อหน่วย ปี 2565 อยู่ที่ 0.90 บาทต่อหน่วย ปี 2566 อยู่ที่ 0.22 บาทต่อหน่วย ปี 2567 อยู่ที่ 0.53 บาทต่อหน่วย ปี 2568 อยู่ที่ 0.25 บาทต่อหน่วย โดยรวมกับจ่ายปันผลงวดนี้อีก 0.94 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 3.09 บาทต่อหน่วย (ที่มา: บลจ.อีสท์สปริง ณ วันที่ 16 มกราคม 2569)