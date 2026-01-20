หุ้นปิดเช้าพุ่ง 18.63 จุดทะลุ 1,300 รับ Fund Flow ไหลเข้าไม่หยุด Election Rally-เก็งงบแบงก์หนุน

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,301.83 จุด เพิ่มขึ้น 18.63 จุด (+1.45%) มูลค่าซื้อขายราว 28,763 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้พุ่งแรงทะลุ 1,300 จุด รับแรงซื้อหุ้นใหญ่กระจายทุกกลุ่มคาด Fund Flow ยังไหลเข้าต่อเนื่อง ประกอบกับ กระแส Election Rally และแรงเก็งกำไรงบกลุ่มแบงก์ ขณะที่ตลาดหุ้นภูมิภาคลบอ่อนๆ ช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งแดนบวกได้ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,301.83 จุด เพิ่มขึ้น 18.63 จุด (+1.45%) มูลค่าซื้อขายราว 28,763 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับขึ้นไปมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำจุดสูงสุด 1,304.25 จุด และต่ำสุด 1,283.48 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บลป.เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ขึ้นมาแรงจากหุ้นใหญ่ปรับตัวขึ้นกระจายทุกกลุ่ม อาทิ PTT, DELTA, GULF, KBANK, AOT, BDMS, ADVANC เป็นต้น โดยดัชนีทะลุ 1,300 จุด คาดมาจากเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากซื้อสุทธิ 4 วันทำการติดต่อกันเกือบหมื่นล้านบาท ขณะที่สถาบันในประเทศยังขายออกต่อเนื่อง ส่วนตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ลบอ่อนๆ
อีกทั้งยังมีกระแส Election Rally และงบกลุ่มธนาคารที่เก็งกำไรจะออกมาดีหลัง KKP รายงานงบการเงินไตรมาส 4/68 ดีกว่าตลาดคาด
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งตัวในแดนบวกได้ต่อ
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,193.01 ล้านบาท ปิดที่ 33.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,987.47 ล้านบาท ปิดที่ 173.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,784.19 ล้านบาท ปิดที่ 20.20 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,250.04 ล้านบาท ปิดที่ 46.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BH มูลค่าการซื้อขาย 1,131.39 ล้านบาท ปิดที่ 155.50 บาท เพิ่มขึ้น 5.50 บาท