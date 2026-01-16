หุ้นปิดเช้าบวก 3.38 จุด ทรงดีแกว่งออกข้างอิงบวกรับอานิสงส์หุ้นนอกพุ่ง จับตางบแบงก์สัปดาห์หน้า

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,264.77 จุด เพิ่มขึ้น 3.38 จุด (+0.27%) มูลค่าซื้อขายราว 22,190 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์อิงขาขึ้นรับ sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐ ขณะที่ในประเทศยัง Wait &see รองบแบงก์ แต่หลังจากดัชนีรีบาวด์ขึ้นมา 2 วันติดจาก Fund Flow ไหลเข้าและยืนหนือ 1,250 จุดได้ ทำให้ภาพรวมดูดีขึ้น ให้กรอบ SET 1,250-1,280 จุด ลุ้น Flow ยังไหลเข้าต่อ แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งบวกอ่อนๆ ให้แนวรับ 1,258 จุด แนวต้าน 1,270 จุด
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูงสุด 1,267.45 จุด และต่ำสุด 1,257.85 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห๋หลักทรัพย์ บลป.เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่างไซด์เวย์ออกด้านข้างอิงทางบวก ตอบรับปัจจัยต่างประเทศที่ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งหลังงบ TSMC ออกมาดีและกลุ่มแบงก์ก็ปรับตัวขึ้นแรง ส่วนในประเทศตลาดยัง Wait &see งบแบงก์ที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์หน้า (19-21 ม.ค.)
ทั้งนี้ บรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยรีบาวด์จากแรงซื้อต่างชาติมา 2 วันติดต่อกัน และขึ้นมายืนเหนือ 1,250 จุดที่เป็นแนวรับจิตวิทยา ทำให้ภาพรวมดูดีขึ้น แม้สถาบันในประเทศปรับพอร์ตขายออกมา 4-5 วันแล้วจากเงินคงค้างในกอง LTF ราว 1 แสนล้านบาท แต่ตลาดคาดหวัง Fund Flow ช่วยประคองตลาด ให้ภาพตลาดหุ้นไทยแกว่งในกรอบ 1,250-1,280 จุด
แนวโน้มช่วงบ่าย คาดว่าตลาดน่าจะแกว่งบวกอ่อนๆ ลุ้น Fund Flow ยังหนุน เพราะเห็นการถือ long position ในตลาดฟิวเจอร์ส พร้อมให้แนวรับ 1,258 จุด แนวต้าน 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,553.73 ล้านบาท ปิดที่ 166.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,391.18 ล้านบาท ปิดที่ 336.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,242.28 ล้านบาท ปิดที่ 44.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,151.71 ล้านบาท ปิดที่ 139.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,010.18 ล้านบาท ปิดที่ 193.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท