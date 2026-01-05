หุ้นรีบาวด์รับ sentiment บวกต่างประเทศหลังตัวเลขเศรษฐกิจจีน-สหรัฐดีกว่าคาด

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีมีโอกาสรีบาวด์ โดย Sentiment จากต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่หลายตลาดเคลื่อนไหวแดนบวก ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจช่วงท้ายปีออกมาในทิศทางที่ดี อาทิ PMI จีน ออกมาดีกว่าคาด รวมทั้งตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด ทำให้ตลาดคาดหวังเชิงบวกต่อภาพเศรษฐกิจ หนุนตลาดหุ้นเอเชียปิดบวกในวันศุกร์และยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงเช้านี้
ขณะเดียวกันในทางเทคนิคดัชนี SET Index สามารถปิดเหนือแนวรับสำคัญที่ 1,250 จุดได้ ทำให้ภาพรวมยังคงเป็นการแกว่ง Sideway
โดยสัปดาห์นี้แนะติตดามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในต่างประเทศ อาทิ การประกาศดัชนีภาคการผลิต (ISM) และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ขณะที่ในประเทศยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ แต่ต้องติดตามสถานการณ์การเมือง โดยเฉพาะการหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ ก่อนการเลือกตั้ง ประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา มองว่าไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะส่งผลให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับที่ต่ำ แต่ไม่ได้กดดันกลุ่มพลังงาน นอกจากนี้ยังเป็นบวกต่อกลุ่มอื่น ๆ ได้ เนื่องจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวลง
โดยให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด และแนวต้าน 1,270-1,275 จุด