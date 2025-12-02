สิ้นปีนี้ดัชนี ฯ 1,370 ได้เห็นไหม / สุนันท์ ศรีจันทรา

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น ประเดิมวันแรกของเดือนธันวาคมปี 2568 ด้วยความสดใส ดัชนี ฯ พุ่งทะยานอย่างร้อนแรง ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.88 จุด ปิดที่ระดับ 1,276.57 จุด ขณะที่มูลค่าการซื้อขายขยับขึ้นมาที่ 36,422 ล้านบาท ช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลจากหุ้นที่จะหลุดแนวรับระดับ 1250 จุด
ตลาดหุ้นที่พลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ โดยกลับมาซื้อสุทธิ 1,239 ล้านบาท ซึ่งจะต้องจับตากันดูต่อไปว่า ในเดือนส่งท้ายปีนี้ ต่างชาติจะกลับมาเก็บหุ้นต่อเนื่องหรือไม่ หลังจากเทขายมาตลอด โดบมียอดขายหุ้นสุทธิสะสมช่วง 11 เดือนที่ผ่านมากว่า 1 แสนล้านบาท
ในช่วงโค้งสุดท้ายของแต่ละปีหรือช่วงเดือนธันวาคม หุ้นมักจะสงบเงียบ เพราะปลอดจากปัจจัยชี้นำทั้งเชิงบวกและลบ แต่เดือนธันวาคมปีนี้ นักลงทุนมีความคาดหวังว่า จะมีข่าวดีชิ้นใหญ่เข้ามากระตุ้น ทั้งการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ หรือ FED และการลดดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.
การลดอกเบี้ยของ FED และ กนง. ดูเหมือนจะเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยปลุกตลาดหุ้นในช่วงโค้งสุดท้าย โดยดัชนี ฯ จะตีฝ่าแนวต้านที่ระดับ 1300 จุดขึ้นไปได้หรือไม่ อยู่ที่ข่าวดีการลดดอกเบี้ยเพียงปัจจัยเดียว
สัปดาห์ก่อนหรือช่วงส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน บรรยากาศการลงทุนซบเซาขนาดหนัก ดัชนี ฯ ซึมลง จนหวิดจะหลุดระดับ 1,250 จุด ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง วันลงประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ขณะที่นักลงทุนอยู่ในภาวะสิ้นหวัง ได้แต่เฝ้ารอคอยข่าวดีการลดดอกเบี้ยเท่านั้น
แต่การโจนทะยานของหุ้นเมื่อวันจันทร์ จุดความหวังของนักลงทุนขึ้นมาอีกครั้ง จากความกังวลหุ้นจะดิ่งลงลึก กลับมาสู่การคาดหมายว่าหุ้นมีโอกาศจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 1,300 จุด ได้อีกครั้งในรอบนี้ และอาจจะไปได้ต่อจนถึงเป้าหมายที่หลายโบรกเกอร์ประมาณการไว้
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ประเมินว่า สิ้นปีนี้ ดัชนีหุ้นจะพุ่งขึ้นไปปิดที่ระดับ 1,300-1,340 จุด แต่มีบางโบรกเกอร์ที่มองโลกสวย โดยคาดว่า ดัชนี ฯ จะวิ่งไปแตะที่ระดับ 1,370 จุด หรือขึ้นไปจากจุดปิดล่าสุดอีกประมาณ 100 จุด ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ แม้จะมีข่าวดีการลดดอกเบี้ยเข้ามาสนับสนุนก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นมักมีสิ่งนอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น เป้าดัชนี ฯ สิ้นปีที่ 1,370 จุดก็อาจได้เห็นกัน แม้โอกาสจะน้อยเต็มทีก็ตาม เพราะเดือนนี้จะมีวันหยุดเยอะ และปลายปีก็เป็นช่วงเทศกาลสำคัญทั้งคริสมาสต์และปีใหม่ นักลงทุนมักชะลอการซื้อขาย โดยเฉพาะต่างชาติ ซึ่ง 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดฉากปีจะหยุดยาว
ไม่มีใครทำนายได้อย่างแม่นยำว่าจบปี 2568 ดัชนี ฯ จะปิดลงที่เท่าไหร่ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ ขอเพียงให้ไต่ระดับขึ้นไปยืนเหนือ 1,300 จุดก็พอใจแล้ว แต่ถ้าไปได้ไกลกว่า ถือว่าดีกว่าความคาดหวัง และเป็นการสร้างฐานสู่ปี 2569 ซึ่งหลายโบรกเกอร์มองว่า ดัชนี ฯ จะวิ่งไปถึงระดับ 1,440 จุด
ประมาณ 4 สัปดาห์สำหรับการนับถอยหลังปิดฉากปี 2568 และเป็นอีก 1 ปีที่หุ้นไม่ดี เป็นอีกปีที่นักลงทุนรายย่อยขาดทุนกันอ่วม
แต่ถ้าโค้งสุดท้ายบรรยากาศการลงทุนคึกคักต่อเนื่องเหมือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จะช่วยเยียวยานักลงทุนที่บาดเจ็บหนักมาเกือบตลอดทั้งปี