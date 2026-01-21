หุ้นปิดพุ่ง 21.19 จุดบรรยากาศคึกคัก Fund Flow ไหลเข้ากลุ่ม laggard แม้สลับขายกลุ่มแบงก์

SET ปิดวันนี้ที่ 1,317.56 จุด เพิ่มขึ้น 21.19 จุด (+1.63%) มูลค่าซื้อขาย 68,148.65
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้นแรง โดยทำจุดสูงสุด 1,320.09 จุด และจุดต่ำสุด 1,299.64 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 282 หลักทรัพย์ ลดลง 144 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 230 หลักทรัพย์
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้น บรรยากาศการลงทุนกลับมาคึกคักอีกครั้ง และเริ่มเห็นมูลค่าการซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมองว่ามาจากเม็ดเงินที่ไหลเข้า โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นที่ laggard และหุ้นไทยถือว่ายังมี Valuation ไม่แพง
วันนี้หุ้นที่ผลักดันดัชนีนำโดย DELTA กลุ่มสื่อสาร กลุ่มโรงพยาบาล ปรับตัวขึ้นมาหนุนดัชนี แม้ว่าหุ้นกลุ่มแบงก์ที่จะปรับตัวลงมาหลังรายงานผลการดำเนินงานของ BBL ในไตรมาส 4/68 ออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้มีแรงขายออกมา แต่ไม่ได้ส่งผลกดดันต่อดัชนีมากนัก และวันนี้ถือว่าตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นโดเด่นกว่าตลาดหุ้นอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุงนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ ซึ่งอาจจะมีการพักตัวมาบ้าง หลังจากปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมาก โดยที่ยังคงติดตามปัจจัยจากภูมิรัฐศาตร์เกี่ยวกับประเด็นกรีนแลนด์ว่านโยบายและท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐจะมีการแสดงท่าทีอื่นๆ ออกมาอย่างไรเพิ่มเติม โดยให้แนวต้าน 1,330 จุด แนวรับ 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BBL มูลค่าการซื้อขาย 8,351.72 ล้านบาท ปิดที่ 160.50 บาท ลดลง 10.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 6,058.07 ล้านบาท ปิดที่ 186.50 บาท เพิ่มขึ้น 15.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 5,114.47 ล้านบาท ปิดที่ 189.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,527.20 ล้านบาท ปิดที่ 33.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 3,082.34 ล้านบาท ปิดที่ 27.75 บาท ลดลง 1.25 บาท