CT ลง MOU กับ ม.สงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสุขภาพและโภชนาการสัตว์เลี้ยง

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ ICT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ในการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านโภชนาการอาหาร เพื่อการดูแลสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยพิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเผ่าเทพ เปรมใจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนวัตกรรม บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กฤตธี เดชยง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วม
นายเผ่าเทพ เปรมใจ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนวัตกรรม ICT กล่าวว่า ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของไอ-เทลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทางวิทยาศาสตร์และองค์ความรู้ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง โดยโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาว รวมถึงการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การประยุกต์ใช้จริงกับการทำงานของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยของอาหาร นวัตกรรมด้านโภชนาการ และการพัฒนาบุคลากร ผ่านการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กร และคาดว่าจะช่วยสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่า เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและการดำเนินงานด้านเทคนิค และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในอนาคต”
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ไอ-เทล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะร่วมกันดำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการวิจัยร่วม กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพ รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล
###