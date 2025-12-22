ITC ลง MoU กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. วิจัยอาหารสัตว์เลี้ยง

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ ITCได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU) กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านโภชนาการอาหารสัตว์เลี้ยง โดยมี นายเผ่าเทพ เปรมใจ ผู้อำนวยการอาวุโสด้านนวัตกรรม บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นตัวแทนในพิธีลงนาม
นายเผ่าเทพ เปรมใจ กล่าวว่า ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของไอ-เทลในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง “โภชนาการเป็นหัวใจสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เลี้ยงในระยะยาว ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดงานวิจัยเพื่อยกระดับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้งในประเทศไทยและในระดับสากล”
สัตวแพทย์หญิงศรีสุภา พงศ์ศรีวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและโครงการด้านวิชาการต่างๆ ซึ่งจะช่วยต่อยอดนวัตกรรมด้านโภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยคาดว่าการผสานความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์จากทั้ง ไอ-เทล และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนำมาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ ช่วยเสริมศักยภาพด้านงานวิจัยและการพัฒนาสูตรอาหารที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาโซลูชันอาหารสัตว์เลี้ยงที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น โดยความร่วมมือครั้งนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อทั้งแวดวงวิชาการและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทย
ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ไอ-เทล จะให้การสนับสนุนในหลากหลายโครงการ อาทิ งานวิจัยด้านโภชนาการ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานสัมมนาทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทย ภายใต้ความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม