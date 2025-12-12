ชรบ.ชายแดนบุรีรัมย์ ต้องคอยดูแลให้อาหารสัตว์เลี้ยงแทนชาวบ้านอพยพ ท่ามกลางเสียงปืนวิ่งหลบเข้าบังเกอร์เป็นระยะ

บุรีรัมย์- ชรบ.ชายแดน อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ต้องคอยดูแลบ้าน ทรัพย์สิน และให้อาหารสัตว์เลี้ยงแทนชาวบ้านที่อพยพหนีภัยสู้รบไปอยู่ศูนย์พักพิง ท่ามกลางเสียงปืนใหญ่ดังต่อเนื่อง ขณะออกให้อาหารสัตว์เลี้ยงมีเสียงอาวุธหนักดังสนั่นต้องวิ่งหลบเข้าบังเกอร์เป็นระยะๆ หวั่นสู้รบยืดเยื้อหลายวันอาหารสัตว์เลี้ยงไม่เพียงพอ
วันนี้ (12 ธ.ค.68) สถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงตึงเครียดมีเสียงปืนใหญ่ดังต่อเนื่องเข้าสู่วันที่ 5 ขณะที่ทางการมีคำสั่งให้อพยพแล้ว 4 อำเภอ โดย 2 อำเภอ คือ อำเภอบ้านกรวด และ อำเภอละหานทราย ให้อพยพแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอประโคนชัย ให้อพยพบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ขณะที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่แนวหลัง ก็ต้องทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านอย่างเข้มข้น และนอกจากจะคอยดูแลบ้านเรือน ทรัพย์สินของประชาชนที่อพยพหนีการปะทะแล้ว ยังต้องคอยดูแลให้อาหารสัตว์เลี้ยง เช่น สุรกร โคกระบือ เป็ดไก่ และสุนัข ของชาวบ้าน เกษตรกรที่อพยพออกนอกพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งขณะที่ ชรบ.ให้อาหารสัตว์เลี้ยงอยู่ก็ยังมีเสียงปืนใหญ่จากการยิงปะทะดังต่อเนื่อง บางช่วงเสียงดังสนั่นและต่อเนื่อง ทั้ง ชรบ.และนักข่าว ก็ต้องวิ่งเข้าเข้าไปหลบในบังเกอร์เพื่อความปลอดภัย
นายบุญเสริม เม็งประโคน เจ้าหน้าที่ ชรบ.ชายแดนอำเภอบ้านกรวด ระบุว่า หลังจากที่มีการยิงปะทะกัน และทางอำเภอมีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอบ้านกรวด อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปอยู่ศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัย ทาง ชรบ.ในฐานะเจ้าหน้าที่พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ก็ต้องคอยดูแลบ้านเรือนทรัพย์สิน รวมถึงดูแลให้อาหารสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่ปัญหาตอนนี้คือการสู้รบไม่รู้จะจบวันไหน ทำให้อาหารสัตว์ทั้งของตนเองที่มี และของชาวบ้านที่ฝากไว้ ก็อาจจะไม่เพียงพอ ช่วงนี้ก็ต้องแก้ปัญหาลดปริมาณอาหารลงจากช่วงปกติ