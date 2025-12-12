xs
IPF จับมือ Pet Universe NOURISH พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียมสู่ตลาดโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด หรือ IPF ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์เจอร์ไฮ–จินนี่ ในเครือซีพีเอฟ ร่วมกับ Pet Universe NOURISH ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชั้นนำจากสหราชอาณาจักร เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม มาตรฐานเดียวกับอาหารมนุษย์ควบคู่ซัพพลายเชนยั่งยืน โดยมี นายกิติศักดิ์ ลิ้มอำไพ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ IPF นายแพทริก ชิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Pet Universe NOURISH ร่วมลงนาม และมี ทังกู ไฟซวะห์ ทังกู รอซิฟ (กลาง) ผู้แทนจาก Malaysia International Economic and Social Development Association ร่วมเป็นสักขีพยาน สะท้อนความมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยสู่มาตรฐานสากล ณ โรงแรม EQ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเร็ว ๆ นี้


