“Mimy” ยอดขายพุ่งรับเทรนด์สัตว์เลี้ยงบูม

ผู้จัดการรายวัน 360 - เอส พี เอ็ม ปลื้ม เปิดตัวแบรนด์ Mimy รุกอาหารแมวไม่นาน ติดตลาด ยอดขายพุ่ง รับเทรนด์สัตว์เลี้ยงบูมดันตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาท ปีหน้าวางแผนรุกตลาดหนัก
น.สพ.ดร.วันกาศ จำภัญคุณพัฒ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด เปิดเผยว่า “ภาพรวมตลาดแมวในไทยยังคงเติบโตอย่างโดดเด่นและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในระยะยาว จากรายงานของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ระหว่างปี 2564–2567 จำนวนแมวที่ถูกเลี้ยงเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง 28% ต่อปี สอดคล้องกับเทรนด์การเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กที่ดูแลง่าย ทำให้ ‘แมว’ กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงไทย
ขณะที่มูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงปี 2568 คาดว่าจะเติบโต 12% แตะระดับประมาณ 46,000 ล้านบาท โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีจำนวนผู้เลี้ยงสูงและกำลังซื้อแข็งแรง ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ทุกแบรนด์ต้องให้ความสำคัญ
จากกระแสการเลี้ยงแมวที่โตแบบก้าวกระโดด นับเป็นโอกาสสำคัญของแบรนด์ Mimy ในการเร่งสร้างฐานลูกค้าด้วยจุดแข็งด้านคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่น โภชนาการครบถ้วน และสูตรเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อดูแลแมวทุกช่วงวัย เราเชื่อว่าพฤติกรรมการเลี้ยงแมวในฐานะ ‘สมาชิกครอบครัว’ รวมถึงการเติบโตของกลุ่มคนโสด ครอบครัวขนาดเล็ก และคนเมือง จะเป็นแรงส่งสำคัญให้ตลาดขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 2–3 ปีข้างหน้า ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของแบรนด์เรา
หลังจากเปิดตัวสู่ตลาดได้ไม่นาน อาหารแมวแบรนด์ Mimy ได้รับการตอบรับที่ดี สะท้อนจากยอดขายไตรมาส 3 – 4 ที่เติบโตกว่า 300% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1-2 ของปี 2568 ซึ่งสะท้อนศักยภาพของแบรนด์ในการสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจคุณภาพอาหารแมว
ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าการเติบโตในปี 2569 โดยการเปิดตัวสินค้าใหม่อีกหลาย SKU ภายในต้นปี 2569 เพื่อตอบรับกับตลาดผู้บริโภคที่มีความต้องการที่หลากหลาย พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร ทั้งอีเวนต์และกิจกรรมกับคอมมูนิตี้คนรักแมว และช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อผลักดันให้ Mimy ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์อาหารแมวคุณภาพที่ครองใจผู้บริโภคไทยในระยะยาว” น.สพ.ดร.วันกาศ กล่าว