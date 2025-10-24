นักเทรดหัวร้อน! ดราม่า “Crypto Bro” สะเทือนวงการคริปโตไทย เบื้องหลังสุดดาร์กลัทธิบูชาเหรียญดิจิทัล

เมื่อ “9ARM” อินฟลูเอนเซอร์สายเทค พูดคำเดียวว่า “Crypto Bro” แต่สะกิดใจ Bitcoiner ทั้งประเทศ จนเกิดศึกศักดิ์สิทธิ์ระหว่าง “นักปลดแอกการเงิน” กับ “สายพนันเหรียญ” สะท้อนวุฒิภาวะโลกคริปโตไทยที่ยังสับสนระหว่างความเชื่อ การลงทุน และตัวตน
ไฟลุกกลางคลิป! “Crypto Bro” จุดชนวนศึกศรัทธา
ดราม่าระอุในวงการคริปโตไทยปะทุขึ้น เมื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสายเทคโนโลยี ‘นายอาร์ม’ (9ARM) เอ่ยคำต้องห้าม “Crypto Bro” ที่เสียดแทงหัวใจสาวกลัทธิบูชาคริปโต เรียกแทนกลุ่มผู้ถือครองบิทคอยน์ (BTC) ในคลิปล่าสุด ซึ่งคำแสลงสั้น ๆ ที่กลับทำให้ทัวร์ลงรัว ๆ จากเหล่า Bitcoiner ที่รับความจริงไม่ได้
เสียงวิจารณ์ดังก้องทั่วโซเชียล หลายคนมองว่านี่คือ “คำเหยียดหยาม” ที่ลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนบิทคอยน์ที่ยึดมั่นในปรัชญา “Bitcoin Standard” ขณะที่บางรายถึงขั้นเปรียบว่า “มันเหมือนเรียกนักสิทธิมนุษยชนว่า Scammer” หรือ “เรียก Developer ว่า Gamer” คำเปรียบที่ชวนอมยิ้มพอ ๆ กับตั้งคำถามเรื่องวุฒิภาวะของชุมชนคริปโตว่าต้อง "อวย" เท่านั้น ห้ามเห็นต่าง
Bitcoiner เดือด!! “Crypto Bro” ไม่ใช่เรา เราคือผู้ปลดแอก!
ฝั่ง Bitcoiner ออกโรงอธิบายด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่า คำว่า “Crypto Bro” สะท้อนภาพ “ผีพนันในคราบนักลงทุน” พวกที่ไล่ Pump & Dump เหรียญไปวัน ๆ ไม่เข้าใจปัญหาเงินเฟียต หรือคุณค่าของเวลาชีวิตที่แปรเป็นเหรียญ
ในมุมของพวกเขาบิทคอยน์ คือ “นวัตกรรมปลดแอกอิสรภาพทางการเงินของมนุษย์” ขณะที่ Altcoin และ Meme Coin คือ “เหรียญหวยของ Dev” ที่ตั้งใจดูดเงินจากกระเป๋าคนอื่นโดยอ้างเทคโนโลยี
พูดอีกแบบก็คือ สำหรับ Bitcoiner ใครไม่ศรัทธาแบบเรา ก็คือพวกหลงทางในตลาด
9ARM เองก็โต้กลับตรง ๆ “ไม่คิดว่าจะใจบางขนาดนี้”
เมื่อดราม่าปะทุหนัก “9ARM” โผล่คอมเมนต์ในคลิปด้วยน้ำเสียงกึ่งขำกึ่งงงว่า
“เออ Bitcoiner ก็ Bitcoiner คือกุไม่คิดว่าจะใจบางกันขนาดนี้ ขอโทษครับ”
ประโยคสั้น ๆ ที่กลายเป็นระเบิดลูกใหม่ เพราะแทนที่กลุ่ม Bitcoiner จะเย็นลง กลับโหมไฟให้ลุกแรงกว่าเดิม หลายคนมองว่า นี่คือการ “ไม่ให้เกียรติศรัทธา” ของพวกเขา ขณะที่อีกฝั่งกลับเห็นว่า Bitcoiner “ยึดติดจนแตะต้องไม่ได้” ทำตัวเหมือน “นักบุญเหรียญศักดิ์สิทธิ์” ที่พูดถึงไม่ได้แม้แต่ชื่อ
บางคอมเมนต์ถึงกับเย้ยว่า วงการคริปโตไทยกลายเป็น “ลัทธิอัตตา” ที่ไม่ต่างจากชมรมคนรักแมว แค่ต่างกันตรงที่แมวยังยอมให้คนลูบหัวได้
สะท้อน “จิตวิญญาณการลงทุน” แบบเจนใหม่ที่ใครๆก็ส่ายหัว
ดราม่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องคำพูด แต่สะท้อนสังคมคริปโตรุ่นใหม่ที่มัก “เอาอารมณ์นำเหตุผล” เทรดด้วยความเชื่อมากกว่าความเข้าใจ และพร้อมจะปกป้องความเชื่อของตัวเองเหมือนศาสนา
ขณะที่นักจิตวิทยาการเงินบางรายถึงกับชี้ว่า ปรากฏการณ์นี้คือ “ภาวะอัตตากลืนความจริง (Ego Inflation)” ที่นักลงทุนจำนวนหนึ่งเริ่มหลงตัวเองว่าถือบิทคอยน์แล้วอยู่เหนือคนอื่น จนกลายเป็นชุมชนที่วิจารณ์ไม่ได้ และพร้อมระเบิดทุกเมื่อที่มีใครพูดต่าง
วงการคริปโตไทยควรโตได้มากกว่าความดราม่า
ข้อสรุปที่ได้จากศึก “Crypto Bro” คือวงการนี้ไม่ควรกลัวคำวิจารณ์ แต่ควรเปิดใจรับ “กระบอกเสียงจากคนนอก” ที่ช่วยทำให้คนทั่วไปเข้าใจโลกคริปโตมากขึ้น
เพราะท้ายที่สุด ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่คำพูดของ 9ARM แต่คือระบบการเงินเก่าที่รั่วไหลทุกวัน เงินเฟ้อที่กัดกินค่าครองชีพ และทำให้คนทุกรุ่นไม่ว่าเก่าหรือใหม่ หาเงินมากเท่าไรก็ยังหาความมั่นคงในชีวิตไม่ได้
ถ้าบิทคอยน์ จะเป็นทางออกของโลกการเงินจริง ๆ วงการนี้ก็ควรเริ่มจาก “การยอมฟัง” ก่อนจะสอนคนอื่นเรื่อง “อิสรภาพ”
และบางที...การปลดแอกที่แท้จริง อาจเริ่มจากการปลด ego ของตัวเองก่อนก็ได้.