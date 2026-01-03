ไทยแอลพีจีเอจับมือกอล์ฟเวียดนามจัดโครงการ “Thai Domestic Power"

การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี (ไทยแอลพีจีเอ) ร่วมกับสมาคมกอล์ฟเวียดนาม และสนามจางอัน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างประสบการณ์ในโครงการ “Thai Domestic Power” ณ สนามจางอัน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา
โครงการนี้มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟสตรีไทยผ่านการอบรมเรียนรู้สร้างความคุ้นเคยและบรรยากาศการแข่งขันจริงในสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศที่มีความแตกต่างจากประเทศไทยให้มากที่สุด อีกทั้งยังสะท้อนถึงพลังความร่วมมือขององค์กรกีฬากอล์ฟในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างแท้จริง