กกท.ภาค 5 จับมือ กองทุนพัฒนาการกีฬาฯ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพนักกีฬาที่ จ.เชียงใหม่

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ สมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทย จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาจิตใจและร่างกายแบบองค์รวม ที่ห้องประชุมภายในสนามกีฬา 700 ปี จ.เชียงใหม่
โดยมี สงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 , ศุภวิชญ์ ไทยแสน หัวหน้างานส่วนการเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, พรชลิต จุรารักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, วิสูตร วรรคี หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค ภาค 5 และวิทยากรที่มีความรู้ความเชียวชาญเฉพาะด้าน นำโดย นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์กีฬา, ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสำหรับนักกีฬา, สุนันต์ ระฆังทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬายกน้ำหนัก, ฉัตรกมล สิงห์น้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และ อานนท์ กิจนิตย์ชีว์ ผู้เชี่ยวชาญหลักการวิเคราะห์พันธุกรรมให้กับนักกีฬา มาให้ความรู้
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในฐานะองค์กรหลักที่สนับสนุนทุน เชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากีฬาของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมศักยภาพนักกีฬาไทย ในมิติที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู จิตวิทยาการกีฬา และการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ จึงได้รับการพัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบ ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1.สมรรถภาพทางกาย , 2.จิตวิทยาการกีฬา , 3.เวชศาสตร์ฟื้นฟู , 4.โภชนาการ
โดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมภาพรวมกว่า 250 คน ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาสมาคมแห่งจังหวัด บุคลากรกีฬา และกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุน 12 ครั้ง ครอบคลุม กีฬาเป็นเลิศ กีฬาอาชีพ และกีฬาคนพิการ จำนวน 11 ชนิดกีฬา
สำหรับการอบรมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2568 สมาคมกีฬาเรือใบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี