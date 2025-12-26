“อรรถกร” ร่วมส่งมอบอุปกรณ์กีฬาประจำปี 68 ให้เยาวชนและประชาชน

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานส่งมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาการเล่นกีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนประจำปี 2568 ที่หน้าอินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก เมื่อ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ภายในงานมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ,นายธัชนาถ ทองประกอบ. รองผู้ว่าการฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้บริหาร กกท. ทั้ง 5 ภาค และปล่อยขบวนคาราวานอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งมอบให้กับ กกท.ทั่วประเทศ
นายอรรถกร เผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการกีฬาแก่เยาวชน ตั้งแต่ระดับรากฐาน เพราะเราเชื่อมั่นว่า ก่อนที่นักกีฬาจะก้าวไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ จำเป็นต้องได้รับโอกาส เครื่องมือ และอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม“
”การจัดงานมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อการพัฒนาการกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนในวันนี้ จึงมิใช่เพียงการมอบอุปกรณ์เท่านั้น หากแต่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาส และวางรากฐานในการค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่จากทุกภูมิภาค อันจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต”
“ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในวันนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการกีฬาไทยอย่างยั่งยืนสืบไป”