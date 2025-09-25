กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เสริมสร้าง ส.จักรยานยนต์ฯ อย่างมืออาชีพ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินหน้าต่อเนื่อง กับโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาจิตใจและร่างกายแบบองค์รวม จัดอบรมนักกีฬา โค้ช และทีมงานสมาคมกีฬาจักรยานยนต์อาชีพ ที่บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2568 ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เดินหน้าพัฒนาต่อเนื่อง กับโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนาจิตใจและร่างกายแบบองค์รวม” โดยครั้งนี้ร่วมกับทาง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า(Yamaha Riding Academy)
โดยมี นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, ภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า, นายอุกกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด, นายพรชลิต จุรารักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และบุคลาการของกองทุนฯเข้าร่วมงาน
ภายในงานผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคและความรู้จากวิทยากรระดับต้นๆของประเทศไทย อาทิ นายนัชพณ ซื่อสัตย์สกุล นักวิเคราะห์พันธุกรรมกับการฟื้นฟูนักกีฬา, ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ โภชนาการนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์, ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร จิตวิทยาการกีฬาสำหรับนักแข่งรถ, นพ.เจษฎา จารุพงศา เวชศาสตร์การกีฬาสำหรับนักแข่งรถ และ นายสุนันต์ ระฆังทอง สมรรถภาพทางกายสำหรับนักแข่งรถ
สำหรับโครงการฯจะจัดอบรม ครั้ง9 ในวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยร่วมกับทาง สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย