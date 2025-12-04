ไออาร์พีซีร่วมลงนาม MOU “วันคนพิการสากลตำบลตะพง” ผนึกหลายหน่วยงานเดินหน้าพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ระยอง - ไออาร์พีซีร่วม อบต.ตะพง–พม.ระยอง–สมาคมคนพิการ และภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในงานวันคนพิการสากล หวังสร้างสังคมที่ครอบคลุม เอื้อต่อคนพิการ พร้อมตอกย้ำพันธกิจดูแลชุมชนควบคู่ธุรกิจอย่สงยั่งยืน
วานนี้ ( 3 ธ.ค.) นายภุชงค์ วีรวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในงาน “วันคนพิการสากลตำบลตะพง ประจำปี 2568” ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สมาคมคนพิการจังหวัดระยอง มูลนิธิสายรุ้งเพื่อคนพิการ ชมรมคนพิการตำบลตะพง และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่
พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธาน พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน โดยมีนางสมถวิล จันทร์พราหมณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เป็นผู้รับมอบ ภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างสังคมที่ครอบคลุมและเป็นมิตรต่อคนพิการ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมให้เดินหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจและพร้อมแบ่งปัน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืนต่อไป