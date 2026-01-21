FTI จัดสัมมนา “BOOST YOUR BIZ”

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวโน้มธุรกิจระดับสากล ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ ภายใต้แนวคิดการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก โดยภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Global Innovation Talk จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อาทิ บริษัท Vontron และ CNP ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำองค์กร เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane Technology) แนวโน้มตลาดในประเทศไทย ประสบการณ์การดำเนินโครงการ และการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
FTI ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การจัดสัมมนา BOOST YOUR BIZ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทย พร้อมผลักดันแนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว ณ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่