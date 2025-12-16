BGC คว้าระดับสูงสุด AAA ใน SET ESG Ratings 2025  ตอกย้ำผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรม

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ประสบความสำเร็จอีกก้าวสำคัญด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หลังได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากการประเมินประจำปี 2568 (2025) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ BGC ในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
การได้รับระดับ AAA ในครั้งนี้ ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ BGC ในการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
ความสำเร็จดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรของ BGC ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ทุกภาคส่วน พร้อมตอกย้ำบทบาทขององค์กรในฐานะผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ