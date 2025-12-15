ธนจิรา กรุ๊ป คว้า SET ESG Ratings ระดับ A ปี 2568

ธนจิรา กรุ๊ป คว้า SET ESG Ratings ระดับ A ปี 2568ในครั้งแรกที่เข้าร่วมการประเมิน ตอกย้ำกลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ “A” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นปีแรกที่เข้ารับการประเมิน สะท้อนแนวคิดของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Creating and Delivering Meaningful Lifestyle” ที่มุ่งสร้างและส่งมอบคุณค่าการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ผ่านการบริหารธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ควบคู่กับการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีอย่างต่อเนื่อง
นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจและยินดีกับผลการประเมิน ซึ่งแสดงถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในเรื่องความมีวินัย และความสม่ำเสมอในการสร้างผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง (Consistency) การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) และการสร้างการเติบโตในระยะยาว (Long-Term Growth)”
บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะให้ ESG เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว ผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยง การดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน