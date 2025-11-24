บี.กริม เพาเวอร์ คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ ปี 2568 ซึ่งประเมินโดย IOD สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รับการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้วิสัยทัศน์ "สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี" (Empowering the World Compassionately) โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด