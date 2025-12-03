“เก่ง หฤษฎ์ ควงน้ำปิง” ฉลอง 15 ปี แพนดอร่า

ฉลองโอกาสครบรอบ 15 ปีในประเทศไทย ภายใต้การบริหารของ Tanachira Group ผู้นำด้านแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียม PANDORA (แพนดอร่า) แบรนด์เครื่องประดับและจิวเวลรี่ระดับโลกจากเดนมาร์ก จัดงานใหญ่พร้อมเชิญ 2 นักแสดงชื่อดังแห่งยุค “เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย” และน้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง ร่วมฉลอง
ธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา PANDORA ได้สร้างความผูกพันอันแน่นแฟ้น และเติบโตเคียงคู่กับลูกค้าคนสำคัญ ผ่านงานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ คุณภาพเยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วประเทศ และเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เราจะพัฒนาแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ให้ตอบโจทย์ผู้คนในทุกเจนเนอเรชันได้ดียิ่งขึ้น”
จากเสน่ห์ของชาร์มและสร้อยข้อมือ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองทุกโมเมนต์ วันนี้ PANDORA ได้พัฒนาและยกระดับภาพลักษณ์สู่การเป็น “Everyday Jewelry” ที่สวมใส่ได้ทุกโอกาส ทุกเพศ และทุกเจนเนอเรชัน พร้อมเปิดพื้นที่ให้ได้ “สื่อสารตัวตน” อย่างอิสระ ผ่านคอลเลกชันอันเป็นเอกลักษณ์