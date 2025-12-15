PRM คว้า SET ESG Ratings 2025 ระดับ AA ตอกย้ำการดำเนินงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ผู้นำธุรกิจขนส่ง และการสนับสนุนทางทะเลในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของไทย ได้ประกาศถึงความสำเร็จด้านพันธกิจความยั่งยืนอีกครั้ง หลังได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน “SET ESG Ratings” ในปี 2568 ที่ระดับ “AA” ในประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้วางไว้ในระยะยาว
นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ได้กล่าวถึงการถูกจัดอันดับ SET ESG Ratings ครั้งนี้เอาไว้ว่า “รางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นดั่งภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการสร้างความยั่งยืนแบบครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และการให้ความสำคัญ ต่อทั้งพนักงาน และชุมชน ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณค่า และผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวต่อไป”
โดยสำหรับการประเมิน SET ESG Ratings จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการประเมินบริษัทจดทะเบียน ที่มีความครอบคลุมในมิติ ESG และมีมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนในระดับสากล อย่างแท้จริง ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะมีการทบทวนแบบประเมินทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มด้านความยั่งยืน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ เอง ยังคงได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งข้อยืนยันถึงการเป็นผู้นำด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง