10 ปี Marimekko เมืองไทย มุ่งสร้างแบรนด์สู่ความยั่งยืน

บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ TAN ฉลองครบรอบ 10 ปีแบรนด์ Marimekko (มารีเมกโกะ) ประเทศไทย ตอกย้ำความแข็งแกร่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถนำพาแบรนด์สัญชาติฟินแลนด์ให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยตลอดทศวรรษที่ผ่านมา โดย ธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันมี 14 สาขา รวมทั้งทางช่องทางออนไลน์ ครอบคลุมทำเลสำคัญในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ ด้วยการจัดแสดง Installation Art ลายดอก Unikko ใจกลางย่านสยาม ทั้งที่ลาน Parc Paragon (หน้าทางเข้า Siam Center) และอุโมงค์ทางเชื่อมชั้น 2 ระหว่าง Siam Center และ Siam Discovery ตั้งแต่ตั้งวันนี้-15 กันยายนนี้
พร้อมเปิดตัว Exclusive Item อย่าง Unikko T-shirt และกระเป๋าผ้ารุ่นพิเศษ ซึ่งเป็นลายพิมพ์สำหรับการฉลองครบรอบ 10 ปี ในประเทศไทยโดยเฉพาะ สำหรับ Marimekko Thailand ในปีที่ 11 และต่อจากนี้ คือการรักษา ‘ความน่าค้นหา’ ของแบรนด์ให้ยังคงอยู่ในใจผู้คน ทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมกับคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรม ไลฟ์สไตล์ และการสื่อสารใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น และเข้าถึงง่ายขึ้น ทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อให้ Marimekko ยังคงเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันต่อไปอย่างยั่งยืน