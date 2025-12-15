BBGIเป็นหุ้นยั่งยืนประจำปี 2568ระดับ “AAA”

บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI ได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ประจำปี 2568 อยู่ในระดับ “AAA” (คะแนนรวม 90–100) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส และยั่งยืน
นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการประเมินนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ BBGI ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ควบคู่กับความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและพนักงานทุกภาคส่วน โดยยึดหลัก ESG เป็นกรอบคิดในทุกกระบวนการทำงาน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจสีเขียวที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมด้วยการดูแลพนักงาน เคารพสิทธิมนุษยชน และการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างรับผิดชอบ รวมถึงด้านการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน และสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว