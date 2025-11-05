BBGI โชว์กำไรไตรมาส3/68พุ่ง 883%

BBGI ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2568 มีกำไรสุทธิ 94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า 335% และเพิ่มขึ้น 883% จากช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนความสามารถในการทำกำไรต่อเนื่องจากปริมาณการจำหน่ายธุรกิจเอทานอลที่เพิ่มขึ้น และเดินเครื่องด้วยอัตราการผลิตในระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งธุรกิจไบโอดีเซล (B100) บริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพและราคาขายกลีเซอรีนปรับเพิ่มขึ้น
นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/2568 บริษัทมียอดขายรวม 4,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%เทียบจากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 19%เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน
จากผลกระทบของนโยบายปรับสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B5 และสภาวะการแข่งขันในตลาดเอทานอล แต่บริษัทสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างแข็งแกร่ง โดยไตรมาส3/2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 94 ล้านบาท เติบโต 335%เทียบจากไตรมาส 2/2568 และ 883% เทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากบริษัทเดินเครื่องผลิตเอทานอลด้วยอัตราการผลิตในระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งธุรกิจไบโอดีเซล (B100) บริหารจัดการต้นทุนได้มีประสิทธิภาพและราคาขายกลีเซอรีนปรับเพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอน สะท้อนว่าบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตอย่างมั่นคง
นอกจากนี้ การเติบโตอย่างมั่นคงของ BBGI ยังการันตีผ่านการจัดอันดับของ ทริส เริทติ้ง จำกัด (TRIS) โดยคงอันดับเครดิตองค์กรของ BBGI ที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” (คงที่) สะท้อนความเป็นผู้นำของ BBGI ในตลาดเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทยที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการใช้ภายในกลุ่มบริษัทบางจากและแหล่งวัตถุดิบจากผู้ถือหุ้น BBGI ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับหลัก ESG ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการประเมิน CGR โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาวต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กร ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว