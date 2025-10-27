จี้ตรวจสอบ นายทุน ยึดทางระบายน้ำสาธารณะบางละมุงตั้งตู้คอนเทนเนอร์แบ่งล็อคให้เช่า

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชาวบ้านสุดทนร้องสื่อฯ จี้หน่วยงานพื้นที่ตรวจสอบ นายทุนเห็นแก่ได้ ยึดทางระบายน้ำสาธารณะริมทางรถไฟใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นำตู้คอนเทนเนอร์ตั้งเรียงรายแบ่งล็อคให้เช่า หวั่นนำพื้นที่สาธารณะหาประโยชน์ใส่ตัว- สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม
วันนี้ ( 27 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้น อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่ามีนายทุนเห็นแก่ได้ ยึดพื้นที่ทางระบายน้ำสาธารณะหาประโยชน์เข้าตัวเอง ด้วยการนำตู้คอนเทนเนอร์ 9 ตู้ตั้งเรียกรายแบ่งล็อคให้เช่า ชี้เป็นการดำเนินธุรกิจที่เอาเปรียบคนในพื้นที่ หวั่นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งพื้นที่สาธารณะดังกล่าว ยังเป็นจุดที่ชาวบ้านใช้ในการสัญจร จึงพากันตั้งข้อสงสัยว่าการกระทำดังกล่าวสามารถทำได้จริงหรือไม่ พร้อมฝากให้สื่อมวลชนช่วยเป็นกระบอกเสียงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นการด่วน