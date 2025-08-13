สุดทนวัยรุ่นพ่นสีสเปย์บนโขดหินบริเวณหาดลับเมืองพัทยา จี้หน่วยงานพื้นที่เร่งแก้ไข

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชาวบ้านสุดทนวัยรุ่นนำสีสเปย์พ่นข้อความบนโขดหินบริเวณชายหาดวงศ์อมาตย์ หรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีในชื่อ “หาดลับพัทยา” จ.ชลบุรี จนเกิดความสกปรกเลอะเทะ กระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
วันนี้ ( 13 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณชายหาดวงศ์อมาตย์ หรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดีในชื่อ “หาดลับพัทยา” จ.ชลบุรี อีกหนึ่งจุดถ่ายภาพยอดนิยมของทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนำสีสเปรย์พ่นข้อความลงบนโขดหินริมชายหาด อาทิ “Iove you”, “อย่านะโว้ย” และ “ท่านต้น” จนทำให้ดูสกปรกเลอะเทอะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยว
พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเมืองพัทยา เข้าตรวจสอบและหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีก
เนื่องจาก ชายหาดวงศ์อมาตย์ ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเงียบสงบและมีความสวยงามธรรมชาติจนกลายเป็นอีกหนึ่งจุดยอดนิยมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ