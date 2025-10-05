พท.เผย "อิ๊งค์" ยกเลิกหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ลุยน้ำท่วมแทน ชี้การเมืองสำคัญแต่ไม่ทิ้งปชช.ทุกข์ยาก

รองโฆษกพท. เผย "หัวหน้าอิ๊งค์" ลุยเอง ช่วยน้ำท่วมอุตรดิตถ์-พิษณุโลก หลังยกเลิกภารกิจหาเสียงเลือกตั้งซ่อม กาญจนบุรี ลั่น แม้การเมืองสำคัญแต่ไม่เคยทิ้งประชาชนยามทุกข์ยาก
วันนี้ (5ต.ค.) นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า วันนี้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ตัดสินใจยกเลิกลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง เลือกตั้งซ่อม ที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรก แม้ว่าการเมืองและการเลือกตั้งจะมีความสำคัญเพียงใดก็ตามแต่ในเมื่อประชาชนกำลังทุกข์ยาก พรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะยืนเคียงข้าง และยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมา ตั้งแต่มีเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ ทั้ง สส. และทีมงานของพรรคเพื่อไทย ได้ช่วยกันลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการประสานเครื่องจักรกลในการนำไปขุดทางระบายน้ำ , การสร้างแนวกั้นน้ำ , รวมถึงการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคและดูแลจุดอพยพของประชาชนในพื้นที่ และวันนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ได้ลงพื้นที่ตัวเองเพื่อยืนยันถึงความตั้งใจตั้งกล่าว