นายกฯ เวียดนามลั่นเศรษฐกิจประเทศแข็งแกร่งพอรับมือผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

รอยเตอร์ - นายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง ของเวียดนาม กล่าวในการประชุมธุรกิจว่าเศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรับมือกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
ผู้นำเวียดนามกล่าวว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 8% ในปีนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ โดยเดือนที่ผ่านมา นายกฯ จีง ได้กล่าวต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลตั้งเป้าการเติบโตในปี 2569 ที่ 10% แม้สหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากเวียดนาม 20% ก็ตาม
สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ข้อมูลของรัฐบาลระบุเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ลดลงตั้งแต่เดือนส.ค. เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน แม้ในช่วง 10 เดือนแรกของปี เวียดนามจะยังคงเกินดุลการค้ากับวอชิงตันถึง 111,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตาม.