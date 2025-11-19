FTI อวดกำไร 9เดือนโตก 61.99%

“ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล” โชว์กำไร 9M68 ที่ 32.35 ลบ. โตกระฉูด 61.99% YOY กวาดรายได้ 588.23 ลบ. หลังคุมค่าใช้จ่าย เคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.04 บาทต่อหุ้น XD 27 พ.ย. 68
ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI เปิดเผยว่า สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนของปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 32.35 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 61.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 19.97 ล้านบาท และมีรายได้รวมจากการขายสินค้า และบริการอยู่ที่ 588.23 ล้านบาท ปรับตัวลดลลงเล็กน้อยที่ 24.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลง 3.94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 612.33 ล้านบาท
ถึงแม้ว่ายอดขายจะปรับตัวลดลงจากกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ และกลุ่ม ครัวเรือน ตามอัตราการบริโภคภายในประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง แต่การที่บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายค่านายหน้า และค่าเดินทางที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง โดยหลักเกิดจากค่าเสื่อมราคาลดลง และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถทำกำไรสุทธิได้เพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้บริษัทได้อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดจากผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2568 ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือ XD ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และจ่ายปันผลในวันที่ 15 ธันวาคม 2568