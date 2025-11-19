FVC เผยผลงาน9เดือรแรกกำไรพุ่ง 155%

ฟิลเตอร์ วิชั่น โชว์ผลงานแกร่ง โกยกำไรสุทธิ 9 เดือนแรกปี 68 แตะ 47.83 ล้านบาท พุ่ง 155.37% (YoY) กวาดรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ 846.93 ล้านบาท เติบโต 9.36% (YoY) ด้านไตรมาส 3/68 เทิร์นอะราวด์ 18.46 ล้านบาท เติบโต 1,108.74% (YoY) อานิสงส์ จากกลุ่มธุรกิจทางการแพทย์โตแรง
ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) “FVC” เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2568 ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 47.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 155.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (YoY) และรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 846.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.52 ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้น 9.36% (YoY) ขณะที่ผลประกอบการงวดไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ สามารถพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 18.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 1,108.74% (YoY) และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ 293.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 10.87% (YoY)
สำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้น จากทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจการให้บริการ แบ่งเป็น 1.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) : งวด 9 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้ 59.74 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาส 3/2568 มีรายได้ 18.11 ล้านบาท จากการเดินหน้าหางานโครงการใหม่ๆ ส่งผลให้สามารถทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง
2. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) : งวด 9 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้ 264.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.14% (YoY) และไตรมาส 3/2568 มีรายได้ 94.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.30 ล้านบาท หรือคิดเป็น 14.89% (YoY) จากการขยายตัวของกำลังซื้อภาคการบริโภคภายในประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งผลให้แบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาขยายธุรกิจตามดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้จากการขายและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่รวมถึงงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สูงขึ้นตาม
3.กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) : ซึ่งเป็นรายได้ในกลุ่ม KTMS โดยงวด 9 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้ 523.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.81% (YoY) และไตรมาส 3/2568 มีรายได้ 180.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.04 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.92% (YoY) มาจาก
1.) กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีรายได้งวด 9 เดือน เพิ่มขึ้น 87.33 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25.29% (YoY) และมีรายได้ไตรมาส 3/2568 เพิ่มขึ้น 20.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.96% (YoY) มาจากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมากขึ้น และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง
2.) กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย สถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ โดยมีรายได้งวด 9 เดือน เพิ่มขึ้น 1.13 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.69% (YoY) จากจำนวนงานและมูลค่างานโครงการที่สูงขึ้น การให้บริการออกแบบและตกแต่งสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งบริการออกแบบติดตั้งและบริการดูแลบำรุงรักษาระบบน้ำให้บริสุทธิ์ ทำให้ผลการดำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
และ 3.) กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ ที่มีรายได้งวด 9 เดือน เพิ่มขึ้น 1.65 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.90% (YoY) และมีรายได้ไตรมาส 3/2568 เพิ่มขึ้น 3.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.28% (YoY) เนื่องจากมูลค่าที่สูงขึ้นของงานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์