KTMS ไตรมาส 3 กำไรพุ่ง 356%

“เคที เมดิคอล เซอร์วิส ” สยายปีกโชว์งบไตรมาส 3กำไรสุทธิแตะ 12.09 ล้านบาท พุ่ง 356.23% (YoY) ขณะที่รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ 180.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.88% ส่งผล 9 เดือนแรก โตตามนัด โกยกำไรสุทธิ 33.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.56% ด้าน CEO ส่งซิกโค้งสุดท้ายส่อแววโตต่อเนื่อง จากการเตรียมขยายสาขา-เครื่องไตเทียมเพิ่ม มั่นใจรายได้ปีนี้โต 20-30%
นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 ว่า บริษัทฯ มี กำไรสุทธิ เท่ากับ 12.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.44 ล้านบาท หรือคิดเป็น 356.23% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ เท่ากับ 180.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13.88% (YoY) และจากการเติบโตในไตรมาส 3 ส่งผลให้งวด 9 เดือนแรกปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 33.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น 198.56% (YoY) โดยมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการเท่ากับ 523.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.80% (YoY)
สำหรับปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานเติบโตจาก 3 ธุรกิจกลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : มีรายได้ในไตรมาส 3/2568 ที่ 147.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.96% (YoY) ขณะที่ในงวด 9 เดือนแรก มีรายได้อยู่ที่ 432.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.29% (YoY) เนื่องจากจำนวนผู้ป่วย ที่เข้ารับบริการมากขึ้น มีการขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
โดยรายได้จากกลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัด น้ำเสีย สถานพยาบาล ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ : ภายใต้บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีรายได้ในไตรมาส 3/2568 ที่ 22.30 ล้านบาท โดยในงวด 9 เดือนแรก มีรายได้อยู่ที่ 68.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.67% (YoY) จากการให้บริการและคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น รายได้จากการให้บริการออกแบบและตกแต่งสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
ขณะที่งวด 9 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 47.30% (YoY) จากจำนวนงานและมูลค่างานโครงการปรับปรุงหน่วยไตเทียมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ รายได้จากการจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลศูนย์ไตเทียม ที่ในไตรมาส 3/2568 เพิ่มขึ้น 11.03% (YoY) จากการขายอุปกรณ์การแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 2568 ที่ผ่านมา
กลุ่มธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์: มีรายได้ในไตรมาส 3/2568 เพิ่มขึ้น 45.28% (YoY) ส่วนงวด 9 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 7.90 % (YoY) จากมูลค่างานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ที่สูงขึ้น
สำหรับทิศทางธุรกิจของ KTMS ในโค้งสุดท้ายของปีนี้ นางสาวกาญจนา กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทฯ มีแผนสำหรับการขยายสาขาและเพิ่มเครื่องไตเทียมอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าภายในไตรมาส ที่ 4/2568 เตรียมขยายสาขาเพิ่ม 3 - 5 สาขา จากปัจจุบันมีหน่วยไตเทียม จำนวน 33 สาขา ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 2 สาขา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สาขา, ภาคตะวันตก 3 สาขา, ภาคเหนือ 5 สาขา, ภาคกลาง 2 สาขา, ภาคตะวันออก 2 สาขา และภาคใต้ 3 สาขา และจะเพิ่มเครื่องไตเทียม ประมาณ 24-48 เครื่อง จากปัจจุบันมีเครื่องไตเทียม จำนวน 483 เครื่อง แต่อย่างไรก็ตามแผน การขยายการลงทุนดังกล่าวบริษัทฯ จะพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจควบคู่ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ต่อยอดสู่การสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ส่วนบริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด (NEP) (บริษัทย่อย) มีการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (คลินิก หรือ Stand-Alone) บริษัทฯ มีแผนเพิ่มเครื่องไตเทียมในไตรมาส 4/2568 จำนวน 1-4 เครื่อง ด้านบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IRV) (บริษัทย่อย) ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้อจากงานติดตั้งระบบน้ำจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 7 โครงการ มูลค่ารวม 4.78 ล้านบาท โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2568
นอกจากนี้ ในส่วนของ บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย) ล่าสุดได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งท่อลม รับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์จากลูกค้าแล้ว 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.81 ล้านบาท โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2568 และแผนการขยายธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มั่นใจว่าภาพรวมธุรกิจในปี 2568 มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ารายได้รวมของ KTMS ในปี 2568 เติบโตเฉลี่ยต่อปี 20-30% ตามแผนที่วางไว้