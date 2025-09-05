xs
GWM เดินหน้าโรดโชว์ เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน ตอกย้ำความเชื่อมั่น ชูผลประกอบการแข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



GWM เดินหน้าโรดโชว์ เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน ตอกย้ำความเชื่อมั่น ชูผลประกอบการแข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตต่อเนื่อง พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด Livex ในเดือนก.ย.นี้

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) หรือ GWM หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร เดินหน้าโรดโชว์ เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิต พร้อมรับฟังการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมธุรกิจ ทิศทางการบริหาร และแผนการเติบโตของบริษัท

นายธงชัย ปามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) หรือ GWM กล่าวว่า การนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุน (โรดโชว์) เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินธุรกิจ จุดแข็ง และโอกาสการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่ง GWM มีความเชี่ยวชาญ ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร

สำหรับนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมโรงงานและรับฟังการนำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ในวันนี้มีทั้งบริษัทฯ ที่เป็นคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่แสดงความสนใจที่จะจองซื้อหุ้น GWM สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการสร้างผลการดำเนินงานที่มั่นคง และเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

“บริษัทฯ มีการเติบโตต่อเนื่องทุกปี ตามทิศทางอุตสาหกรรม สอดรับกับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีการเพิ่มขึ้นของความชุกในการล้างไตมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยปัจจุบันภาครัฐ ทั้งหน่วยงานสปสช. ประกันสังคม รวมถึงสิทธิข้าราชการ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฟอกไตจำนวน 1,500 บาทต่อคนต่อครั้ง ซึ่งปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนไปเป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาท”นายธงชัย กล่าว

นายธงชัย กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปขยายการลงทุนในธุรกิจหน่วยไตเทียม และระบบน้ำ RO รวมถึงชำระหนี้คืนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงนอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai ต่อไป ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้น และมองเห็นศักยภาพในด้านความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจ

สำหรับบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) หรือ GWM ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคไตผ่านคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมและศูนย์ไตเทียมในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร โดยสามารถแบ่งธุรกิจและรายได้ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างไตและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับหน่วยไตเทียม 2.ธุรกิจการจัดจำหน่ายและให้เช่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 3.ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ (RO) และ 4.ธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเวชสำอางสำหรับผู้ป่วยโรคไต

นายธนวรรธน์ พีระวีระภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การระดมทุนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดธุรกิจและขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต ซึ่งการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและพันธมิตร รวมไปถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อยกระดับและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไตให้ครบวงจร ซึ่ง GWM ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคง สะท้อนให้เห็นได้จากผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

บริษัท ซีซ์นอน แอดไวซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า GWM ได้นำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน โดยนักลงทุนให้การตอบรับเป็นอย่างดีจากพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยปัจจุบันบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนใน LiVEx โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ GWM25 ภายในเดือนกันยายน 2568 นี้ โดยจะเสนอขายหลักทรัพย์จำนวน 14.15 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท














