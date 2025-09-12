GWM เคาะราคาหุ้น 2 บ.เปิดจองซื้อ 12-15 ก.ย. พร้อมเข้าเทรด19 ก.ย.นี้

เกรซ วอเทอร์ เมด”เคาะราคาขายหุ้น 2 บาท จำนวน 14.15 ล้านหุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 12 และ 15 กันยายน พร้อมเข้าเทรด 19 กันยายนนี้ มั่นใจกระแสตอบรับดี ตอกย้ำผู้นำธุรกิจไตเทียมครบวงจร
นายสุชาติ โอฬารนรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซ์นอน แอดไวซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า GWM เตรียมเสนอขายหุ้นจำนวน 14.15ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 12 และ 15 กันยายน 2568 นี้ และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ในวันที่ 19กันยายน 2568 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “GWM25”
“การกำหนดราคาหุ้น GWM25 ในครั้งนี้ ถือเป็นระดับราคาเหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสการเติบโตสูง ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน”นายสุชาติ กล่าว
นายธงชัย ปามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) หรือ GWM กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิต และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ป่วยโรคไตดียิ่งขึ้น ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร ภายหลังการระดมทุน บริษัทฯ มีแผนนำเงินไปขยายการลงทุนในธุรกิจไตเทียม และระบบน้ำ RO รวมถึงชำระหนี้คืนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง สอดรับกับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ มีการเพิ่มขึ้นของความชุกในการล้างไตมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี และนโยบายภาครัฐที่ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฟอกไตจำนวน 1,500 บาทต่อคนต่อครั้ง ซึ่งปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนไปเป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาท
นายธงชัย กล่าวว่า การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)ถือเป็นบันไดก้าวแรกที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและพันธมิตร รวมไปถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อยกระดับและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคไตให้ครบวงจร ซึ่งก้าวต่อไปบริษัทฯ ก็มีแผนที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ mai ต่อไป ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่สนใจเข้ามาลงทุนมากขึ้น และมองเห็นศักยภาพในด้านความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจ
“ที่ผ่านมามีนักลงทุนทั้งที่เป็นคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจหลายราย สอบถามและแสดงความสนใจที่จะจองซื้อหุ้นGWM คาดว่าในวันจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 12 และ 15 กันยายน 2568 นี้ มั่นใจว่าหุ้น GWM จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดีเยี่ยม”นายธงชัย กล่าว
ทั้งนี้สำหรับบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) หรือ GWM ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคไตผ่านคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมและศูนย์ไตเทียมในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร โดยสามารถแบ่งธุรกิจและรายได้ออกเป็น 4 ประเภท
คือ 1.ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำยาล้างไตและน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับหน่วยไตเทียม 2.ธุรกิจการจัดจำหน่ายและให้เช่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 3.ธุรกิจการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ (RO) และ 4.ธุรกิจการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเวชสำอางสำหรับผู้ป่วยโรคไต