FVC ปักธงรายได้ปีนี้เติบโต 25%

ฟิลเตอร์ วิชั่น ฉายภาพแผนธุรกิจครึ่งปีหลัง เดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม ควบคู่กับการขยายการให้บริการศูนย์ไตเทียม ต่อยอดเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 25% พร้อมกางแผนธุรกิจ 3 ปี เดินหน้าขับเคลื่อน 3 ธุรกิจ ขยายบุคลากร-เพิ่มบริการ พร้อมเล็งตั้งศูนย์บริการและการกระจายสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างการเติบโตในอนาคต
นายวิจิตร เตชะเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2568 มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 29.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.85% (YoY) ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 553.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.58% (YoY) พร้อมเปิดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง สู่เป้าการเติบโตในปี 2568 เพิ่มขึ้น 25% ปูทางต่อยอดกลยุทธ์ 3 ปี (2568-2570) เพื่อขับเคลื่อนแบบมั่นคง และยั่งยืน ผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจ
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้านระบบน้ำ (B1) : บริษัทฯ เพิ่มทีมขาย สำหรับดูแลกลุ่มลูกค้าเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนเพิ่มยอดขายสินค้า (Trading) จากกลุ่มลูกค้าเดิม ให้เร็วที่สุด รวมถึงเพิ่มบุคลากรขายเพื่อเจาะตลาดอุตสาหกรรมโรงงานอุปโภค และเพิ่มช่องทางออนไลน์ ในการช่วยขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นขายผ่านตัวแทนจำหน่าย และจัดจำหน่ายผ่านแบรนด์ Innovatek รวมถึงเน้นงานโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ Green Technology ให้มากขึ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าโครงการงานติดตั้งขนาดเล็กและงานบริการ รวมถึงสัญญา ซ่อมบำรุง จำนวนรวม 18 งาน มูลค่ารวม 7.63 ล้านบาท แบ่งเป็น งานโครงการ จำนวน 3 งาน มูลค่า 2.75 ล้านบาท โดยคาดว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในไตรมาส 4/2568, งานติดตั้งขนาดเล็ก และงานบริการ ทั้งหมด 7 งาน มูลค่า 4.28 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคืองานซ่อมบำรุงที่เป็นสัญญาต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มสัญญาไปแล้วตั้งแต่ไตรมาส 4/2567 และจะครบกำหนดในไตรมาส 3/2569
กลุ่มธุรกิจพาณิชย์และที่พักอาศัย (B2) : บริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ และการบริการให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและธุรกิจโรงแรม โดยเน้นต่างประเทศ ที่เข้ามาทำธุรกิจ ในประเทศไทย โดยจะเข้าไปมีส่วนในการออกแบบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้านำผลผลิตที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการรักษามาตรฐานบริการหลังการขายแบบ Total Solutions Provider
กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ (B3) โดย บมจ. เคที เมดิคอล เซอร์วิส มีแผนสำหรับการขยายสาขาและเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าภายในไตรมาสที่ 3/2568 เตรียมขยายสาขาเพิ่ม 1-2 สาขา และเพิ่มเครื่องไตเทียมประมาณ 8-26 เครื่อง ขณะที่บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด มีแผนเพิ่มเครื่องไตเทียม ในไตรมาส 3/2568 จำนวน 2-4 เครื่อง ส่วนบริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อ จากงานติดตั้งระบบน้ำจากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวม 2.05 ล้านบาท, งานปรับปรุงหน่วยไตเทียม 1 โครงการ มูลค่า 2.85 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2568 และบริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)
ปัจจุบันได้รับคำสั่งซื้องานติดตั้งท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์จากลูกค้าแล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวม 8.51 ล้านบาท คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2568 นี้ ขณะเดียวกันภายในปีนี้ จะมีความร่วมมือกับสถาบันศึกษาด้านการแพทย์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมความพร้อมด้านบุคลากรให้ครอบคลุมมากขึ้น จากที่มีการเซ็นสัญญากับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะพยาบาลไตเทียมในช่วงก่อนหน้านี้ รวมถึงการวางแผนจัดตั้งศูนย์บริการ และการกระจายสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต