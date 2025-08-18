หลวงพี่น้ำฝนย้ำอีกครั้ง “รถโบราณอยู่ครบ–พระอยู่ครบ” ไม่โกรธใคร มุ่งทำความดีสร้างศรัทธา

นครปฐม – หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง ชี้แจงกรณีโซเชียลวิจารณ์การเคลื่อนย้ายรถโบราณออกจากวัด ยันทั้งรถและพระอยู่ครบ ย้ำไม่โกรธใคร มุ่งใช้ความดีเป็นเครื่องพิสูจน์ ด้านไวยาวัจกรเตรียมดำเนินคดีเอาผิดอินฟลูเอนเซอร์และคอมเมนต์ที่เข้าข่ายหมิ่นประมาททางคอมพิวเตอร์
วันนี้( 18 ส.ค.) พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่ตั้งข้อสงสัยการเคลื่อนย้ายรถหรูออกจากวัด จนเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวาง
หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า รถที่ถูกพูดถึงเป็นรถโบราณที่ลูกศิษย์ถวายไว้ อยู่ในวัดมานานกว่า 10 ปี ไม่ใช่รถหรูอย่างที่ถูกตั้งข้อสังเกต เพียงแต่เมื่อวานนี้ มีโยมขอถ่ายภาพ จึงนำออกมาถ่ายที่บริเวณหน้าร้านน้ำตก และอาคารศูนย์ไตเทียม ก่อนจะนำกลับมาจอดในที่เดิม โดยใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น “รถทุกคันยังอยู่ครบ ไม่ได้หายไปไหน
นอกจากนี้ยังกล่าวถึงกระแสข่าวลือว่ามีการขนพระออกจากวัดว่าไม่เป็นความจริง ปัจจุบันวัดไผ่ล้อมมีพระสงฆ์ 40 รูป แบ่งเป็นพระใหม่ ที่เพิ่งบวชพรรษานี้ 17 รูป และพระเก่า 23 รูป ทุกองค์ยังอยู่ครบเช่นเดิม ส่วนภาพที่เห็นมีการเคลื่อนย้ายกล่องจำนวนมากนั้น เป็นเพียงการขนขยะออกจากวัดโดยพระสงฆ์ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์พ่วงหลัง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่า
“อาตมาไม่กังวลและไม่โกรธใคร เพราะพระพุทธศาสนาตอนนี้ก็เผชิญปัญหามากพอแล้ว สิ่งที่ทำได้คือมุ่งทำความดีให้ญาติโยมเห็นเป็นเครื่องพิสูจน์ เราต้องอยู่เพื่อให้วัดอาศัย ไม่ใช่ให้อาศัยวัดอยู่” หลวงพี่น้ำฝนกล่าว พร้อมย้ำว่าวัดไผ่ล้อมไม่เคยเปิดรับบริจาค และการดำเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น การจัดตั้งศูนย์ไตเทียมเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ด้านคณะทำงานและไวยาวัจกรของวัด เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบการแสดงความเห็นของอินฟลูเอนเซอร์และผู้ใช้โซเชียลมีเดียบางราย ที่มีลักษณะเข้าข่ายหมิ่นประมาททางคอมพิวเตอร์ โดยจะรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อไป เพื่อปกป้องชื่อเสียงของวัดและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในอนาคต