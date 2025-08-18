เปิดวัดไผ่ล้อม! สางปมดราม่ารถโบราณ–ลังเหล้า 30 ลัง ยืนยัน “อยู่ครบ ไม่ได้หาย”

นครปฐม – เปิดทุกจุดให้ตรวจสอบ หลังโซเชียลตั้งคำถาม วัดไผ่ล้อมขนรถโบราณ–ลังเหล้าหาย ยันความจริงคือรถโบราณยังอยู่ครบ 4 คัน ส่วนที่เห็นขนออกไปคือขยะ ไม่ใช่สุรา ด้านญาติโยมกว่า 500 คนยังเข้าวัดตรวจสุขภาพตามปกติ
วันนี้( 18 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเพจ “ท่านเปา” โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่า “รถโบราณที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม หายไปไหน” พร้อมคลิปและข้อความว่า พระสงฆ์หลายรูปหายไปจากกุฏิ และมีการเคลื่อนย้าย “ลังเหล้า 30 ลัง” ออกไปจากวัด สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบภายในวัดไผ่ล้อม พบว่ารถโบราณทั้งหมด 4 คัน ประกอบด้วย 1.รถเชฟโรเลตสีเขียว 2 รถเชฟโรเลตสีน้ำตาล 3. รถเชฟโรเลตสีส้ม 4.รถแพนเทอร์เปิดประทุนสีดำ จอดอยู่ครบบริเวณโรงจอดรถด้านหลังฌาปนสถาน ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปที่ใด โดยเจ้าหน้าที่วัดชี้แจงว่า เมื่อวานนี้มีลูกศิษย์นำรถออกมาจอดเพื่อถ่ายภาพที่ลานน้ำตกและหน้าอาคารศูนย์ไตเทียม ก่อนจะนำกลับมาจอดไว้ตามเดิม จึงเกิดความเข้าใจผิดว่า “หายไป”
เจ้าหน้าที่วัดย้ำด้วยว่า รถเหล่านี้ไม่ใช่รถหรูหรือซูเปอร์คาร์ แต่เป็น รถเก่าที่ลูกศิษย์บูรณะขึ้นใหม่ ใช้ในงานแห่หรือจัดแสดงภายในวัด และเคยชี้แจงต่อสาธารณชนมาแล้วหลายครั้ง
สำหรับประเด็น “ขนลังเหล้า 30 ลัง” เจ้าหน้าที่วัดชี้แจงว่า แท้จริงแล้วคือการเก็บ ถังขยะและเศษใบไม้ ใส่รถพ่วงข้างจักรยานยนต์ เพื่อนำไปทิ้งยังจุดทิ้งขยะประจำฝั่งตรงข้ามวัด ซึ่งเป็นกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุกวัน ไม่ใช่การขนสุราตามที่ถูกกล่าวอ้างในโลกออนไลน์
ด้าน พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม แม้ติดภารกิจเดินทางไปมอบเตียงผู้ป่วยให้ผู้พิการที่ จ.ราชบุรี แต่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วัด เปิดทุกจุดให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ เพื่อยืนยันความโปร่งใส และคลายข้อสงสัยของสังคม
ขณะเดียวกัน ตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนราว 500 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพและเจาะเลือด โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลนครปฐมสาขาวัดไผ่ล้อม บรรยากาศภายในวัดเป็นไปตามปกติ ญาติโยมยังคงศรัทธาและร่วมกิจกรรมเช่นเดิม
ดราม่าที่โซเชียลตั้งข้อสงสัยเรื่อง “รถโบราณหาย” และ “ลังเหล้า 30 ลัง” ที่ถูกแชร์อย่างกว้างขวาง ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นเพียง ความเข้าใจคลาดเคลื่อน โดยรถโบราณยังอยู่ครบถ้วน และสิ่งที่ถูกขนออกจากวัดคือถังขยะ ไม่ใช่สุราแต่อย่างใด