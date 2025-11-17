ขโมยซีนทุกลุค แก้มระเรื่อราวกับผ่านฟิลเตอร์

Huda Beauty กำลังจะมาเปลี่ยนเกมบลัชออนของสาวๆ ให้ลุกเป็นไฟ Blush Filter Palette บลัชพาวเดอร์คอลเลกชันแรกจากแบรนด์ Huda Beauty ที่ทุกคนรอคอย มาพร้อมลุค soft glam เนื้อสีสวยฉ่ำ และให้ความเปล่งประกายที่ตอบโจทย์สาย glow ในรูปแบบพาเลต 4 สี นี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวบลัชธรรมดา แต่เป็น THE Moment ของวงการเครื่องสำอาง มาครบสามพาเลต limited edition สีแมต แต่ละพาเลตบรรจุบลัชสีแมตสามเฉดที่เม็ดสีเข้มสุดๆ บวกกับบลัช-ไฮไลท์เตอร์เนื้อ pearly อีกหนึ่งเฉด เพื่อแก้มฉ่ำวาวแบบ blushing bride
"ทุกคนให้รักกับ Blush Filter Liquid Blush มากจนเราต้องทำอะไรสักอย่าง และนี่ไง! บลัชพาวเดอร์คอลเลกชันแรกของเรา!! เบลนด์ง่ายมาก build ได้ตามใจ และที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวเลย รับรองว่าจะหลงรักแน่!" — Huda Kattan ผู้ก่อตั้ง Huda Beauty
Blush Filter Palette in Rosy Berry ราคา 1,050 บาท
Blush Filter Palette in Toasty Peach ราคา 1,050 บาท
Blush Filter Palette in Baby Pink ราคา 1,050 บาท
สูตรเนื้อเนียนนุ่มของแต่ละเฉดสีไล่ระดับได้อย่างง่ายดาย ปรับความเข้มได้ตามต้องการ และมอบฟินิชผิวเนียนละเอียดเหมือนผ่านฟิลเตอร์ โดยมาพร้อมกับเฉดสีที่เข้าคู่จาก Blush FilterLiquid Blush ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เพื่อการเลเยอร์เมคอัพที่สมบูรณ์แบบและปรับความเข้มได้ตามใจ:
· Rosy Berry × Strawberry Cream
· Toasty Peach × Sunset Lychee
· Baby Pink × Cotton Candy
Diffusing Cheek Brush แปรงแก้มพิเศษที่จะมาช่วยสร้างฟินิชเนียนนุ่มอย่างไร้ที่ติ ด้วยการออกแบบขนแปรงเฉียงมุม แปรงดังกล่าวช่วยเก็บสีและเบลนด์ได้อย่างง่ายดายเป็นธรรมชาติ
คำแนะนำการใช้บลัชออนจาก Huda:
· ทาแต่ละเฉดสีแยกกัน หรือปัดรวมทุกเฉดสีด้วย Diffusing Cheek Brush
· เพิ่มไฮไลท์เตอร์เพื่อสร้างมิติความเปล่งประกายบริเวณจุดสูงของใบหน้า
· เพื่อความเข้มข้นมากขึ้น ให้เลเยอร์ทับ Blush Filter Liquid Blush ในเฉดสีโปรด