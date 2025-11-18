TFG เผยโค้งสุดท้ายเติบโตต่อเนื่อง ลุยขยายร้านค้าปลีก "ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต"

“ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ” เดินหน้าขยาย “ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” ให้ครบ 615 สาขาภายในปีนี้ หนุนรายได้และมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น พร้อมบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ดันผลการดำเนินงานไตรมาส 4/68 เติบโต หนุนปี 68 ทำสถิติ All Time High ต่อเนื่องหลังจาก 9 เดือนแรกมีกำไรทะลุ 6,292 ล้านบาท
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงานในช่วงสุดท้ายของปี 2568 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายสาขาร้านค้าปลีก "ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต" (Retail Shop) ซึ่งเป็น Flagship สำคัญที่สนับสนุนให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยสิ้นปี 2568 คาดว่าจะมีสาขา "ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต" รวม 615สาขา เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภค ทั้งยังเพิ่มมาร์จิ้นให้ธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ
ทั้งนี้ คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2568 จะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส 3/2568 ที่มีกำไรสุทธิ 1,704.09ล้านบาท เพิ่มขึ้น 443.79 ล้านบาท หรือ 35.21% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,260.30 ล้านบาท และมีรายได้รวม 18,378.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,223.31 ล้านบาท คิดเป็น 7.13% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 17,155.00 ล้านบาท
สำหรับงวด 9 เดือนปี 2568 มีกำไรสุทธิ All Time High ที่ 6,292.76ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,026.72 ล้านบาท หรือ 177.70% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,266.04 ล้านบาท และมีรายได้รวม 55,101.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,018.78 ล้านบาท คิดเป็น 14.60% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 48,083.02 ล้านบาท
ขณะที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2568ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 30กันยายน 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.10บาท/หุ้น โดยกำหนดขึ้น XD วันที่ 26พฤศจิกายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลในรอบปีนี้ทั้งหมด เท่ากับ 0.40 บาท/หุ้น (มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวน 3ครั้ง)
“ในช่วงโค้งสุดท้ายปี 2568 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายสาขาร้านค้าปลีก ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต ซึ่งถือเป็น Flagship สำคัญในการสร้างรายได้และเพิ่มอัตรากำไรให้กับธุรกิจ โดยคาดว่าสิ้นปีนี้จะมีสาขารวม 615 แห่ง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลประกอบการ 9 เดือนแรกที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งในแง่รายได้และกำไรสุทธิ ก็สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” นายเพชร กล่าว