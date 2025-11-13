TFG  กำไร 9เดือนแรก พุ่ง 178-ปันผล10สต.

"ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป " เปิดงบ 9 เดือนปี 68 กำไรแตะ 6,292.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 177.70% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ผลจากราคา ปริมาณขายไก่ สุกรในไทย และสุกรเวียดนามที่ขยายตัว และรายได้จากการขยายสาขาของร้านค้าปลีก รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วยที่ลดลง บอร์ดใจดีเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดอัตรา 0.10 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 กำหนดจ่าย 11 ธันวาคม 2568
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2568 (สิ้นสุด 30 กันยายน 2568) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 6,292.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,026.72 ล้านบาท หรือ 177.70% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,266.04 ล้านบาท และมีรายได้รวม 55,101.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น7,018.78 ล้านบาท คิดเป็น 14.60% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 48,083.02 ล้านบาท
ขณะที่ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/2568 บริษัทฯ กำไรสุทธิ 1,704.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 443.79 ล้านบาท หรือ 35.21% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,260.30 ล้านบาท และมีรายได้รวม 18,378.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,223.31 ล้านบาท คิดเป็น 7.13% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 17,155.00 ล้านบาท
โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณขายไก่ สุกรในไทย และสุกรเวียดนามเพิ่มขึ้น พร้อมกับจำนวนร้านค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ 30กันยายน 2568 มีจำนวนสาขาเป็น 533 สาขา มีรายการสินค้าขายเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้จากร้านค้าปลีกเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวลดลง รวมไปถึงการบริหารต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง และบริหารจัดการระบบคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ร้านค้าปลีก ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” (Retail Shop) เป็น Flagship สำคัญที่สนับสนุนให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับการบริหารต้นทุน และบริหารจัดการระบบคลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายเพชร กล่าว
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2568ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 30กันยายน 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาท/หุ้น โดยกำหนดขึ้น XD วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลในรอบปีนี้ทั้งหมด เท่ากับ 0.40 บาท/หุ้น (มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลจำนวน 3 ครั้ง)
สำหรับแนวทางการดำเนินงานในช่วงสุดท้ายของปี 2568 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายสาขาร้านค้าปลีก "ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต" (Retail Shop) เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสิ้นปีคาดว่าจะมีสาขารวม 615 สาขา เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภค ทั้งยังเพิ่มมาร์จิ้นให้ธุรกิจ สนับสนุนผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ