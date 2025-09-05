TFG มั่นใจปี 68 รายได้เติบโต 15% ทำนิวไฮต่อเนื่อง

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และนางสาวช่อมาศ เหลืองคำชาติ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2568 โดยโชว์ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกสุดประทับใจ กวาดรายได้ 36,764.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.61% และมีกำไรสุทธิ 4,588.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356.25% จากปริมาณและราคาสุกรเวียดนามอยู่ในระดับสูง ราคาสุกรไทย และราคาไก่เพิ่มขึ้น รวมถึงร้านค้าปลีกขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง ขณะเดียวกัน บอร์ดอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.225 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2568 พร้อมกับมั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตมากว่า 15% สร้างสถิตินิวไฮต่อเนื่อง และงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ อาคารชินวัตร 3 ณ ห้องประชุมชั้น 9 Room 2 เมื่อเร็วๆ นี้