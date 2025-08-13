TFG งวดนี้กำไรแตะ 2.5 พันล. บอร์ดเคาะจ่ายปันผล 0.225 บ.

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โชว์งบไตรมาส 2 มีรายได้รวม 18,953.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.41%จากงวดเดียวกันปีก่อน และกำไรสุทธิ 2,552.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 206.73% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ผลจาก ราคาขายไก่ และสุกรที่ไทยเพิ่มขึ้น ปริมาณสุกรที่เวียดนามเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง บอร์ดใจดีเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดอัตรา 0.225 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 22 สิงหาคม 2568 กำหนดจ่าย 5 กันยายน 2568 ฟากผู้บริหาร มั่นใจดันรายได้ปี 68 เติบโตมากกว่า 15% ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2568 มีรายได้รวม 18,953.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.41% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 15,872.39 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ระดับ 24.02% และมีกำไรสุทธิ 2,552.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 206.73% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 832.03 ล้านบาท
งวด 6 เดือนแรกปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 36,764.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.61% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 30,996.96 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 4,588.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 356.25% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,005.74 ล้านบาท
ปัจจัยที่ทำให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากราคาขายไก่และสุกรไทยเพิ่มขึ้น ปริมาณขายสุกรเวียดนามเพิ่มขึ้น จำนวนร้านค้าปลีกขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดลง ประกอบกับบริหารจัดการด้านการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ รวมถึงบริหารจัดการค่าขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งร้านค้าปลีก “ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” (Retail Shop) ที่ขึ้นมาเป็น Flagship สำคัญที่สนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน มีรายได้ในไตรมาส 2/2568 จำนวน 6,763.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.48% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ตามจำนวนสาขาและรายได้ต่อวันต่อสาขาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2/2568 มีสาขาจำนวน 462 สาขา เทียบสิ้นปี 2567 อยู่ที่ 401 สาขา
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 - 30 มิถุนายน 2568 และกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตรา 0.225 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 22 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2568
สำหรับแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง 2568 มีทิศทางที่สดใสยอดขายไก่และสุกรที่เพิ่มขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และจะเข้าช่วง High Season รวมทั้งราคาวัตถุดิบต้นทุนยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เป็นผลดีต่อภาพรวมของธุรกิจโดยตรง และบริษัทฯพร้อมเดินหน้าขยายสาขาร้านค้าปลีก “ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” (Retail Shop) เพิ่มเป็น 600 แห่ง ในปี 2568 เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มมาร์จิ้นให้ธุรกิจ สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนในอนาคต สร้างผลตอบที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยมั่นใจว่ารายได้ในปี 2568 จะเติบโตมากกว่า 15% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้