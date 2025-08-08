TFG อัปเดตธุรกิจงาน Company Visit จัดโดย Finansia HERO x IAT

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน, นายสุกันย์ ทำผล ผู้ช่วยประธานอาวุโสสายธุรกิจโรงงานอาหารครบวงจร (ไก่), นายภุชงค์ พรหมชาติ ผู้ช่วยประธานกลุ่มธุรกิจสุกรครบวงจร (ประเทศไทย) และนางสาวช่อมาศ เหลืองคำชาติ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารการลงทุน บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) ถ่ายภาพร่วมกับนายทิวา ชินธาดาพงศ์ นายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทย ภายหลังให้ข้อมูลในงาน Company Visit “TFG“ จัดโดย Finansia HERO x สมาคมนักลงทุนประเทศไทย (IAT) โดยนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แผนธุรกิจครึ่งหลังปี 2568 และแนวโน้มการเติบโตในอนาคต ซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจอย่างล้นหลาม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร มิ้นท์ ทาวเวอร์ บรรทัดทอง เมื่อเร็วๆ นี้